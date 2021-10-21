BM: Finansman sorunu nedeniyle Yemen'deki bazı insani faaliyetler yakında duracak

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), finansman sorunu nedeniyle ülkede hayat kurtaran bazı insani faaliyetlere yakında devam edilemeyeceğini duyurdu.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de insani yardım alanındaki finansman sorununa işaret edildi.

Açıklamada, "İnsani yardım alanında faaliyet gösteren bazı ortaklar, finansmanın tükenmesi dolayısıyla kısa süre içinde hayat kurtaran müdahalelerini azaltmak veya durdurmak zorunda kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Faaliyetlerin duracağı alanların sağlık, su, temizlik ve yerinden edilenlerin yaşadığı kamplar gibi hayati sektörleri kapsayacağı belirtildi.

OCHA, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de 15 milyondan fazla insanın; su, kanalizasyon ve hijyen alanlarında desteğe ihtiyaç duyduğunu ve bunlardan 8 milyonunun durumunun acil olduğunu vurgulamıştı.

Açıklamada, bu alanlarda sağlanan desteğin, gerekli fonun yüzde 7,8'ini geçmediği kaydedilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.