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BM, Etiyopya'daki IOM Direktörü'nü Tigray açıklamaları nedeniyle görevden uzaklaştırdı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
BM, Etiyopya'daki IOM Direktörü'nü Tigray açıklamaları nedeniyle görevden uzaklaştırdı

Birleşmiş Milletlerin (BM), Etiyopya'daki Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Maureen Achieng'i isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesiyle (TPLF) ilgili açıklamaları nedeniyle idari izne çıkardığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM), Etiyopya'daki Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Maureen Achieng'i isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesiyle (TPLF) ilgili açıklamaları nedeniyle idari izne çıkardığı bildirildi.

Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, IOM Etiyopya Direktörü Achieng'in "BM sistemi içerisindeki kurumsal ön yargının yalın hakikatini dile getirdiği" için zorunlu izne çıkarıldığını ifade etti.

Achieng'in ayrıca isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) suçlarını anlattığı için görevden uzaklaştırılmasının son derece rahatsız edici olduğunu kaydeden Seyoum, BM'deki üst düzey yetkililerin iç ve dış politikaya etkisinin soruşturulması gerektiğini belirtti.

Bazı medya kuruluşları, IOM Direktörü Achieng'in izinsiz şekilde röportaj yaptığı ve BM'deki çalışma arkadaşlarını TPLF yanlısı olmakla suçladığı gerekçesiyle soruşturma bitene kadar idari izne çıkarıldığını yazmıştı.

Etiyopya, ay başında iç işlerine karıştığı ve TPLF lehine çalıştıkları gerekçesiyle 7 BM personelini "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Addis Ababa hükümetinin kararı BM ve bazı devletlerin tepkisini çekmişti.

Etiyopya ordusunun, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlattığı operasyon halen sürüyor.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden olurken, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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