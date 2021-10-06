BM Dünya Gıda Programı üç ay içinde 800 bin Lübnanlıya yardım etmeyi hedefliyor - Haberler
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BM Dünya Gıda Programı üç ay içinde 800 bin Lübnanlıya yardım etmeyi hedefliyor

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
BM Dünya Gıda Programı üç ay içinde 800 bin Lübnanlıya yardım etmeyi hedefliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, 2021 sonuna kadar Lübnan'da yaklaşık 800 bin ihtiyaç sahibine yardım sağlayabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, 2021 sonuna kadar Lübnan'da yaklaşık 800 bin ihtiyaç sahibine yardım sağlayabileceğini bildirdi.

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Necib Mikati, Dünya Gıda Programı Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer'i başkent Beyrut'taki makamında kabul etti.

Fleischer, Başbakan Mikati ile BM Dünya Gıda Programı olarak yıllardır Lübnan'da bulunan Suriyeli mültecilere yönelik çalışmalarını ele aldıklarını söyledi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın en yoksul ailelerine yönelik yardımlarıyla çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına işaret eden Fleischer, "Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 800 bin Lübnanlıya yardım ulaştırabiliriz, bu da çok önemli." dedi.

Fleischer, öncelikli ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamak için Lübnan hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 3 Eylül'de yayımlanan araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti. Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019'de ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
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