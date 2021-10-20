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BM'den Suriye'nin kuzeybatısında çatışmalar arttığı uyarısı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM'den Suriye'nin kuzeybatısında çatışmalar arttığı uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısında Mart 2020'deki ateşkesin ardından çatışmalardaki en fazla artışının son aylarda yaşanmaya başladığı uyarısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısında Mart 2020'deki ateşkesin ardından çatışmalardaki en fazla artışının son aylarda yaşanmaya başladığı uyarısı yaptı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Suriye'nin kuzeybatısında devam eden ve giderek artan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirtti.

İdlib'deki topçu atışında dün bir sivilin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığını söyleyen Haq, İdlib'in farklı yerlerinde ve Halep'in batısında da çatışmalar yaşandığını ifade etti.

İdlib'in güneyindeki Ariha kasabasına yönelik topçu atışında da sivillerin de etkilendiğini kaydeden Haq, Suriye'nin kuzeybatısında Mart 2020'deki ateşkesin ardından çatışmalardaki en fazla artışının son aylarda yaşanmaya başladığı uyarısında bulundu.

Suriye'deki tüm şiddet olaylarını kınayan Haq, tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve sivillere ve sivil altyapıya yönelik rastgele saldırılardan kaçınılması çağrısı yaptı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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