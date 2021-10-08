BM'den Libya'da sığınmacılara yönelik saldırıların durdurulması çağrısı - Haberler
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BM'den Libya'da sığınmacılara yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

AA / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
BM'den Libya'da sığınmacılara yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Ayman Gharaibeh, Libya'daki sığınmacı ve göçmenlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Ayman Gharaibeh, Libya'daki sığınmacı ve göçmenlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Gharaibeh, yazılı açıklamasında Libya'daki son gelişmelere ve insani krize değindi.

Başkent Trablus'ta sığınmacı ve göçmenlerin insani durumunun endişe edici olduğunu vurgulayan Gharaibeh, "Libyalı yetkililerin geçen hafta başlattığı saldırıların ardından Trablus'un birçok bölgesinde, mülteci ve göçmenleri hedef alan tutuklama ve baskınlar düzenlenmiştir." dedi.

Gharaibeh, saldırılarda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı ve 5 binden fazla kişinin ise gözaltına alındığını vurguladı.

Saldırıların ardından sığınmacı ve göçmenlere ait çok sayıda evin kullanılmaz hale geldiğini belirten Gharaibeh, birçok kişinin de acil yardım almak üzere BM'ye ait Topluluk Merkezi'ne (CDC) sığındığını kaydetti.

Gharaibeh, "Baskınlar ve kötüye giden şartlar nedeniyle Trablus'taki CDC'nin önünde artan kalabalığın protesto yaptığını ve Libya'dan tahliye edilerek başka bir ülkeye yerleştirilmeyi beklediğini gördük." açıklamasında bulundu.

Libyalı yetkililerin sığınmacı ve göçmenlerin haklarına saygı duyması gerektiğini vurgulayan Gharaibeh, gözaltların durdurulması ve başta tahliye bekleyenler olmak üzere gözaltı merkezlerinde tutulanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gharaibeh ayrıca, Libya'dan yaklaşık bir senedir askıya alınan insani yardım uçuşlarının yeniden açılması gerektiğinin altını çizerek, "Libya'daki sığınmacıların hayatları bu uçuşlara bağlıdır." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: BM'den Libya'da sığınmacılara yönelik saldırıların durdurulması çağrısı - Haberler
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