BM'den, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine almasına tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM'den, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine almasına tepki

AA / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel
BM'den, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine almasına tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Filistin Ofisi, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütü listesine almasından endişe duyduklarını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Filistin Ofisi, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütü listesine almasından endişe duyduklarını bildirdi.

OHCHR Filistin Ofisinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "terörle mücadele mevzuatının meşru insan haklarını ve insani çalışmaları kısıtlamak için kullanılmaması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararına gerekçe olarak "barışçıl ve meşru faaliyetler de dahil olmak üzere aşırı belirsiz ve alakasız nedenler" sıraladığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'e örgütlenme ve ifade özgürlüğü haklarına saygı duyması, söz konusu kuruluşlar ve çalışanlarına herhangi bir müdahalede bulunmaması çağrısında bulunuldu.

İsrail, Filistin topraklarında insan hakları çalışmalarını engelliyor

Öte yandan, Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütünden (Euro-Med) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki insan hakları çalışmalarını engellediğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının, Filistin topraklarında insan hakları alanındaki çalışmalara yönelik yeni bir baltalama girişimi olduğu aktarıldı.

Örgüt ayrıca, uluslararası topluma, Filistin topraklarındaki ihlalleri eleştiren sesleri bastırma politikasına son vermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Başbakan İştiyye: "İsrail'in kararını reddediyoruz"

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de konuya ilişkin yaptığı açıklama, İsrail'in kararının ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu ve söz konusu kararı reddettiklerini belirtti.

İştiyye, uluslararası toplum ile dünyadaki tüm insan hakları örgütlerini kararı kınamaya çağırdı.

İsrail hükümeti, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail Adalet Bakanlığı, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin Şubesini illegal ilan etmişti.

AA / Mustafa M. M. Haboush - Son Dakika Haberleri
İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı

İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı

 PKKKCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, MİT'in Kerkük'teki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, MİT'in Kerkük'teki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

 İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli, Türkiye'nin yakaladığı 15 MOSSAD ajanından biri çıktı

İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli, Türkiye'nin yakaladığı 15 MOSSAD ajanından biri çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title