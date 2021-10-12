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BM'den Afganistan'da yaklaşan kış öncesi acil insani yardım ihtiyacı uyarısı

AA / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
BM'den Afganistan'da yaklaşan kış öncesi acil insani yardım ihtiyacı uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afganistan'da kış mevsiminin yaklaştığına işaret ederek ihtiyaç sahiplerinin acil insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afganistan'da kış mevsiminin yaklaştığına işaret ederek ihtiyaç sahiplerinin acil insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çekti.

BMMYK sözcülerinden Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Afganistan'daki son duruma ilişkin soruları cevapladı.

Afganistan'da bu yıl 700 bine yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Baloch, "Sadece başkent Kabil'de 50 bin civarında kişi yerinden edilmiş durumda." dedi.

Baloch, ülkede kışın yaklaşmasıyla insani yardım ihtiyacının daha hayati olacağını belirterek "Kabil'de gece saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereceye düştü. Afganistan'da kış oldukça acımasızdır. Yeterli tedbirler alınmadığı takdirde birçok kişinin ölümüne sebep olabilir. Çok sayıda kişinin kış şartlarına uygun düzgün barınakları yok." ifadesini kullandı.

40 milyon nüfusa sahip ülkenin neredeyse yarısının insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizen Baloch, "Afgan halkına ihtiyaç duyulan kaynakların aktarılması için acil insani yardım gerekliliği konusunu sürekli gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

Baloch, insani yardımın ihtiyaç duyulduğu bölgelere lojistik desteğin ulaşmaya başladığı bilgisini vererek "BM'nin Cenevre konferansında Afganistan'da 1 milyar ABD doları yardım vaadinde bulunulmuştu. Önümüzdeki 3 ay için 600 bin dolar yardıma ihtiyacımız var. Şimdiye kadar bu miktarın yüzde 35'ini aldık ve en kısa zamanda daha fazla kaynağa ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
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