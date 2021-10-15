BM'den Afgan mültecilerin bulunduğu ülkelere 'aile birleşimi sürecini hızlandırma' çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM'den Afgan mültecilerin bulunduğu ülkelere "aile birleşimi sürecini hızlandırma" çağrısı

AA / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
BM'den Afgan mültecilerin bulunduğu ülkelere

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afganistan'dan kaçan kişilerin sığındıkları ülkelerde Afganistan'daki ailelerini yanlarına alabilmek için gerekli yasal sürecin hızlandırılması ve kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afganistan'dan kaçan kişilerin sığındıkları ülkelerde Afganistan'daki ailelerini yanlarına alabilmek için gerekli yasal sürecin hızlandırılması ve kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, BM'nin Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Afganistan'daki son siyasi gelişmelerin, ülkeden ayrılıp yurt dışındaki ailelerine kavuşmak isteyen Afganları zor durumda bıraktığını belirten Mantoo, "Afganistan'dan başka ülkelere daha önce sığınan veya sığınma talebinde bulunanlar, aile birleşimi prosedüründe bilgi akışının kopması nedeniyle ailelerinden ayrı kalmayı sürdürüyor." dedi.

Mantoo, birçok ülkedeki Afgan mültecilerin BMMYK ofislerine gelerek ailelerinin güvenliğine dair endişelerini ilettiğini kaydetti.

Aile birleşimi gerekliliğinin uluslararası hukukun koruması altında olduğuna dikkati çeken Mantoo, "BMMYK, aile birleşimini onaylama sürecini önceleme ve kolaylaştırmaları için ilgili ülkelere çağrıda bulunmaktadır." diye konuştu.

Mantoo, Afgan mültecilerin ailelerine kavuşma sürecinde yasal engellerle karşılaşacağına dair BMMYK'nin endişe duyduğunu vurguladı.

Az sayıda ülkenin Afgan mülteciler için "insani vize programı" başlatarak aile birleşimi sürecini hızlandırdığını belirten Mantoo, Afgan mültecilerin bulunduğu diğer ülkelere de bu şekilde hareket etme çağrısı yaptı.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu.

 Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

 Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: 'Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz' (2)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işıl Sergen Bensu Soral Burak Sergen Zeynep Bastık
Spor Schumacher Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BM'den Afgan mültecilerin bulunduğu ülkelere 'aile birleşimi sürecini hızlandırma' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:55:13. #1.17#