BM, Afganistan'a ulaştırılmak üzere Özbekistan'a 100 tondan fazla insani yardım gönderdi - Haberler
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BM, Afganistan'a ulaştırılmak üzere Özbekistan'a 100 tondan fazla insani yardım gönderdi

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
BM, Afganistan'a ulaştırılmak üzere Özbekistan'a 100 tondan fazla insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'a ulaştırılmak üzere Özbekistan'a 100 tondan fazla insani yardım gönderdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'a ulaştırılmak üzere Özbekistan'a 100 tondan fazla insani yardım gönderdiği bildirildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Orta Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, BM'nin son 3 günde Afganistan'a gönderilmek üzere Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Tirmiz Havalimanı'na 100 tondan fazla insani yardım ulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, üç uçakla getirilen ve aralarında temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu insani yardımın Tirmiz Havalimanı'ndaki lojistik merkezinde tırlara yüklenerek Termez-Hayratan sınır kontrol noktasından Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentine ulaştırılacağı ifade edildi.

Daha önce BM, Afgan halkına gönderilecek insani yardım malzemeleri yüklü üç uçağın Tirmiz'e gideceğini açıklamış, 32 ton insani yardım malzemesini taşıyan ilk uçak, 15 Ekim'de Tirmiz Havalimanı'na inmişti.???????

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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Haber: BM, Afganistan'a ulaştırılmak üzere Özbekistan'a 100 tondan fazla insani yardım gönderdi - Haberler
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