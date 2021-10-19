BJK, GS, FB UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Temsilcilerimizin 3. grup maçları hangi gün?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Peki, BJK, GS, FB Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Temsilcilerimizin maçları hangi gün? İşte temsilcilerimizin maç takvimi ve tarihleri!
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak edildi. Aynı şekilde Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grup maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor merak edilmektedir. Peki, BJK, GS, FB Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 14-15 Eylül tarihinde oynanacak. Grup aşamasının son mücadeleleri ise 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali ise Rusya'nın St. Petersburg kentinde 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Şampiyonlar Ligi ilk grup maçları 14 Eylül Salı ve 15 Eylül Çarşamba günleri oynanacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Gruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta son bulacak. Final ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
Bugün ve Perşembe günü temsilcilerimiz gruptaki 3. maçlarını oynayacaklar. Tarihleri şu şekilde:
- 19 Ekim Salı : Beşiktaş - Sporting Lisbon (Saat 19:45 'de başlayacak)
- 21 Ekim Perşembe : Fenerbahçe - Antwerp (Saat 19:45 'de başlayacak)
- 21 Ekim Perşembe : Lokomotiv Moskova - Galatasaray (Saat 22:00 'da başlayacak)