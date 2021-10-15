Biz Değişirsek İklim Değişmez - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biz Değişirsek İklim Değişmez

Habermetre - Haberler | Toplum
Biz Değişirsek İklim Değişmez

Bozova / Çatak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Biz Değişirsek, İklim Değişmez" etkinliği kapsamında bin gönüllü gençle Fırat havzasına atılan atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Bozova/ Çatak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Biz Değişirsek, İklim Değişmez" etkinliği kapsamında bin gönüllü gençle Fırat havzasına atılan atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Çevresel atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve çevrenin temiz bir şekilde gelecek nesillere bırakılması için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fırat Havzasında "Biz Değişirsek, İklim Değişmez" etkinliği düzenleyecek.

Çevre temizliği ve atıkların doğaya atılmaması için farkındalık oluşturulması hedeflenen etkinliğe yaklaşık bin gönüllü genç katılacak. 17 Ekim Pazar günü saat 13. 00'da Bozova Çatak Fırat havzasında gerçekleşecek olan etkinlikte gençler çevreye atılan atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandıracak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan su altı dalış ekibi de Fırat Nehrine dalarak diplerdeki atıkları çıkaracak. Toplanan malzemelerden geri dönüşüm için uygun olanları geri dönüşüme kazandırılarak nehirde yaşayan canlıların da yaşam alanları temizlenmiş olacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Sergen Zeynep Bastık Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Serdar Aziz Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Donald Trump Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Biz Değişirsek İklim Değişmez - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:55:23. #1.17#