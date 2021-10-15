FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Bozova/ Çatak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Biz Değişirsek, İklim Değişmez" etkinliği kapsamında bin gönüllü gençle Fırat havzasına atılan atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Çevresel atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve çevrenin temiz bir şekilde gelecek nesillere bırakılması için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fırat Havzasında "Biz Değişirsek, İklim Değişmez" etkinliği düzenleyecek.

Çevre temizliği ve atıkların doğaya atılmaması için farkındalık oluşturulması hedeflenen etkinliğe yaklaşık bin gönüllü genç katılacak. 17 Ekim Pazar günü saat 13. 00'da Bozova Çatak Fırat havzasında gerçekleşecek olan etkinlikte gençler çevreye atılan atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandıracak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan su altı dalış ekibi de Fırat Nehrine dalarak diplerdeki atıkları çıkaracak. Toplanan malzemelerden geri dönüşüm için uygun olanları geri dönüşüme kazandırılarak nehirde yaşayan canlıların da yaşam alanları temizlenmiş olacak.

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