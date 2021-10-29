İZMİR (Habermetre) - CHP İzmir İl Örgütü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde düzenlediği törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Cumhuriyet'in eksik bırakılan bütün hedeflerini yeniden var etmek üzere çalışıyoruz. Biz buradayız, Cumhuriyetin ışığındayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü için düzenlenen törene katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşmada CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarının temsilcileri ile partililer yer aldı. Coşkulu kalabalığın bulunduğu törende çelenk sunumu da yapıldı.

100. Yıl Marşı'nı hep birlikte yazacağız

Nutuk'tan alıntı yaparak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Cumhuriyet'in ve kurucu kadroların önemine vurgu yaptı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına büyük bir özgüven ve kararlılıkla ilerlediklerini söyleyen Büyükşehir Başkan Vekili Özuslu, "Bugün 100. Yıl Marşı'na ruhunu verecek zamanlardan geçiyoruz. Bu marşı hep beraber yazacağız! Nasıl 10. Yıl Marşı yazıldıysa 100. Yıl Marşı'nı da sizlerle beraber yazacak Türkiye. Bütün bu ideallerin altını oyan eşitsizlikleri, adaletsizlikleri bertaraf etmek, herkes için istisnasız adaleti, herkes için fırsat eşitliğini yeniden tesis edeceğiz" dedi.

Hedefe ilerliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna sunduğu 'İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ne atıfta bulunan Başkan Vekili Özuslu şunları söyledi: "Cumhuriyet'in eksik bırakılan bütün hedeflerini yeniden var etmek üzere çalışıyoruz. Biz bu yoldayız, hedefe ilerliyoruz. Biz buradayız; Cumhuriyet'in ışığındayız! Bu ülkenin kurulmasında canı pahasına savaşan, ülkeyi esaretten, saltanattan kurtarıp bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Yaşasın millet egemenliği, yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

Cumhuriyet insanca yaşamaktır

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı Türk Milleti ile birlikte verdiği mücadelenin önemine değinen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, seçilen yönetim şekli için, "Cumhuriyet insanca yaşamaktır, medeniyettir, eşit yurttaşlıktır. Cumhuriyet'in gerçek anlamda hayata geçmesi o ülkede demokrasinin tüm kurumlarıyla 'amasız' işletilmesini gerektirir" dedi.

2023'te Cumhuriyet'i bir CHP'liye emanet edeceğiz

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise, "Cumhuriyet benim için Anadolu'nun yoksul köyünden çıkan bir kimsesiz çocuğun vali, kaymakam, hakim, savcı, polis olabilmesiydi. İşte bu umudu bu iktidar yok etti. Biz bu hayali yeniden yeşerteceğiz. 2023'te Cumhuriyet'i bir CHP'liye emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet