Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Tatvan-Ahlat kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 F 0069 plakalı tır, karşı yönden gelen İsmetullah Aksoy yönetiminde 34 GSY 59 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Aksoy, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri