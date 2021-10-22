Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
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Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Tatvan-Ahlat kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 F 0069 plakalı tır, karşı yönden gelen İsmetullah Aksoy yönetiminde 34 GSY 59 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Aksoy, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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