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Bitlis'te römorklu minibüste 70 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bitlis'te römorklu minibüste 70 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada römorklu minibüste 70 düzensiz göçmen yakalandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada römorklu minibüste 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında Bitlis-Baykan karayolunda şok yol kontrol uygulaması icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan şok yol kontrol uygulamasında minibüs ve arkasına bağlanan römorkta 1 araç sürücüsü organizatör ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 70 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Yakalanan 70 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir" denildi. - BİTLİS

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Haber: Bitlis'te römorklu minibüste 70 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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