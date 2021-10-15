Bitlis'te Jandarma Ekiplerince 70 Düzensiz Göçmen ve Göçmen Kaçakçılığı Faaliyeti Yapan 1 Şahıs Yakalandı

BİTLİS (Habermetre) - Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında Bitlis-Baykan karayolunda 15. 10. 2021 günü şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir.

Yapılan şok yol kontrol uygulamasında minibüs (römorklu) içerisinde, 1 araç sürücüsü organizatör ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 70 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 araç sürücüsü Bitlis C. Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

??Yakalanan 70 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

? ?Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15. 10. 2021

BİTLİS VALİLİĞİ