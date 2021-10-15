Bitlis'te Jandarma Ekiplerince 70 Düzensiz Göçmen ve Göçmen Kaçakçılığı Faaliyeti Yapan 1 Şahıs Yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te Jandarma Ekiplerince 70 Düzensiz Göçmen ve Göçmen Kaçakçılığı Faaliyeti Yapan 1 Şahıs Yakalandı

Habermetre - Haberler | Toplum

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında Bitlis-Baykan karayolunda 15. 10. 2021 günü şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir.

BİTLİS (Habermetre) - Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında Bitlis-Baykan karayolunda 15. 10. 2021 günü şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir.

Yapılan şok yol kontrol uygulamasında minibüs (römorklu) içerisinde, 1 araç sürücüsü organizatör ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 70 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 araç sürücüsü Bitlis C. Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

??Yakalanan 70 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

? ?Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15. 10. 2021

BİTLİS VALİLİĞİ

Bitlis'te Jandarma Ekiplerince 70 Düzensiz Göçmen ve Göçmen Kaçakçılığı Faaliyeti Yapan 1 Şahıs Yakalandı

Bitlis'te Jandarma Ekiplerince 70 Düzensiz Göçmen ve Göçmen Kaçakçılığı Faaliyeti Yapan 1 Şahıs Yakalandı

Bitlis'te Jandarma Ekiplerince 70 Düzensiz Göçmen ve Göçmen Kaçakçılığı Faaliyeti Yapan 1 Şahıs Yakalandı

Bitlis'te Jandarma Ekiplerince 70 Düzensiz Göçmen ve Göçmen Kaçakçılığı Faaliyeti Yapan 1 Şahıs Yakalandı

Bitlis'te Jandarma Ekiplerince 70 Düzensiz Göçmen ve Göçmen Kaçakçılığı Faaliyeti Yapan 1 Şahıs Yakalandı
Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatih Terim Hulusi Akar Şahap Kavcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Bensu Soral Nihal Yalçın
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bitlis'te Jandarma Ekiplerince 70 Düzensiz Göçmen ve Göçmen Kaçakçılığı Faaliyeti Yapan 1 Şahıs Yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 18:56:45. #1.13#