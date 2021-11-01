Bitlis'te refakatçilerin telefonunu çalan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
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Bitlis'te refakatçilerin telefonunu çalan 3 zanlıdan biri tutuklandı

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te refakatçilerin telefonunu çalan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hastanede 2 refakatçinin cep telefonunu çalan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde hastanede 2 refakatçinin cep telefonunu çalan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Devlet Hastanesi Kadın Doğum ile Çocuk Hastalıkları Servisinde yatan 2 refakatçinin 29 Ekim'de cep telefonlarının kaybolduğu İl Jandarma Komutanlığına bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat timleri, 2 mağdurun cep telefonlarını S.B, M.S. ve V.K'nin çaldığını belirledi.

JASAT ile müşterek düzenlenen operasyonda, Muş merkez ile Hasköy ilçesinde gözaltına alınarak Tatvan'a getirilen 3 şüpheli, suçlarını itiraf ederek telefonları sattıklarını belirtti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı, M.S. ve V.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bitlis'te refakatçilerin telefonunu çalan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Bitlis'te refakatçilerin telefonunu çalan 3 zanlıdan biri tutuklandı

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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