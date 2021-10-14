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Bitlis'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bitlis'te trafik ekiplerince öğrencilere trafikte uymaları gereken konularla ilgili eğitim verildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te trafik ekiplerince öğrencilere trafikte uymaları gereken konularla ilgili eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlilerince, 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında eğitimler düzenliyor.

Bu kapsamda, il merkezindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, "Trafik Tedbirleri ve Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında tüm öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Öğrenciler, trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirildi.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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