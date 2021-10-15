Bitlis'te minibüs ile çekme karavanda 70 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Bitlis'te minibüs ile çekme karavanda 70 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Bitlis'te minibüs ile çekme karavanda 70 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'te, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan bir minibüs ve ona bağlı çekme karavanda Afgan 70 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan bir minibüs ve ona bağlı çekme karavanda Afgan 70 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Baykan karayolunda bugün şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüs ve ona bağlı çekme karavanda yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, Bitlis Göç İdaresi'nde yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.


Bitlis'te minibüs ile çekme karavanda 70 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri
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