Bitlis'te kuru fasulye yüklü tır devrildi
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Bitlis'in Tatvan ilçesinde devrilen kuru fasulye yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde devrilen kuru fasulye yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.U. yönetimindeki 41 BN 069 plakalı kuru fasulye yüklü tır, Tatvan-Ahlat kara yolunun Sarıkum köyü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü B.U. ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırın ve etrafa savrulan kuru fasulye dolu çuvalların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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