Bitlis'te ıslah projesi yıkım çalışmalarıyla 14 tarihi köprü gün yüzüne çıktı

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında 700 iş yeri ve binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında, çeşitli dönemlere ait 14 tarihi köprü gün yüzüne çıkarken, binaların arkasında kalan Bitlis Kalesi ve Paşa Hamamı da yeniden görünür hale geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlık yaptığı 2008 yılında kenti ziyareti sırasında gündeme gelen, uzun bir çalışma sonrası hayata geçirilen 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019 tarihinde başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen ve içinde bir otel ve 39 iş yeri ile bazı resmi kurumların bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zaman içerisinde de 700 işyeri ve binanın yıkımı gerçekleştirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında binaların ve iş yerlerinin altında kalan 14 tarihi köprü de gün yüzüne çıktı.