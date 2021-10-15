Bitlis'te Güvenlik Korucularına Hizmet İçi Eğitimi Verildi - Haberler
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Bitlis'te Güvenlik Korucularına Hizmet İçi Eğitimi Verildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bitlis'te Güvenlik Korucularına Hizmet İçi Eğitimi Verildi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

BİTLİS (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

Hizmet içi eğitim seminerine Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kadir Serdar Yoldaş, İller İdaresi Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ve Bitlis'te görevli olan güvenlik korucuları katıldı.

Bitlis Valiliği konferans salonundaki eğitim semineri saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra Korucular tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

Seminer, katılanların konuşmaları ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın'ın eğitim vermesi ile son buldu.

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