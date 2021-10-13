Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, Tatvan'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan Ö.E, F.B, B.S, E.A, S.K. ve İ.D, işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.