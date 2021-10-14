BİTLİS'TE DOMATES HASADI BAŞLADI, 200 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR - Haberler
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BİTLİS'TE DOMATES HASADI BAŞLADI, 200 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS ve ilçelerinde domates hasadına başlandı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS ve ilçelerinde domates hasadına başlandı. Bu yıl 200 bin ton üretim yapılması beklenen domateslerden yaklaşık 400 milyon lira gelir bekleniyor.

Van Gölü'nün oluşturduğu mikroklima özelliği ve verimli topraklara sahip olduğu için de önemli tarım merkezlerinden olan Bitlis ve ilçelerinde domates hasadına başlandı. Elde edilen ürün ise çiftçinin yüzünü güldürüyor. Rekolteden bu yıl memnun olan çiftçiler, üretimini yaptıkları domatesleri tarladan kilosunu 2 liradan satıyor. Domates hasadını yerinde inceleyen Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, tarlada hasat yaptı. Çelik, bu yıl verimin iyi olduğunu ve 200 bin ton ürün beklediklerini söyledi. Domatesin Bitlis için stratejik ürün olduğunu da belirten Çelik, şunları söyledi

Bitlis, Türkiye'deki illere nazaran son turfanda yeri olması nedeniyle bazı avantajlar yaşıyor. Şu anda tarlalarımızdan Türkiye'nin 80 iline domates göndermekteyiz. Bu yıl komşu ülkelerimiz olan Suriye ve Irak'a da domates gönderdik. Bu yılki verimden de oldukça memnunuz. Kent genelinde 25 bin dekarlık alanımızda yemeklik domates üretimimiz mevcut. 2021 yılı rekoltemizin de 200 bin ton civarında olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl fiyatlarımız da çok iyi. Tarladaki domatesin kilosu 2 TL ve üzerinde. Domatesin Bitlis'e gayrisafi milli hasıla anlamında katma değeri 400 milyon TL'dir. Bu alanlarımızda komşu illerimizden gelen mevsimlik tarım işçilerimiz de oluyor. Biz onları 6 ay boyunca burada çalıştırıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yemeklik domates üretiminde birinci sırada yer alıyoruz. Türkiye genelinde ise Bitlis, yemeklik domates üretiminde 10'uncu sırada yer alıyor. Bereketli bir yıl oldu. Çiftçilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun.

BİTLİS'TE DOMATES HASADI BAŞLADI, 200 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR

BİTLİS'TE DOMATES HASADI BAŞLADI, 200 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR

BİTLİS'TE DOMATES HASADI BAŞLADI, 200 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR

BİTLİS'TE DOMATES HASADI BAŞLADI, 200 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR
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Haber: BİTLİS'TE DOMATES HASADI BAŞLADI, 200 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR - Haberler
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