64 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 2 minibüs ve 4 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 64 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi kapsamında, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı.

Kontroller sırasında durdurulan 2 minibüs ve 4 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

??Organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 araç sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.