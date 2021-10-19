Bitlis'te 57 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı - Haberler
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Bitlis'te 57 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te 57 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı

Bitlis'te öğrenci servislerine yönelik denetimlerde 57 araca 39 bin 546 lira cezai işlem uygulandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te öğrenci servislerine yönelik denetimlerde 57 araca 39 bin 546 lira cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi görevlilerince, il genelinde 6 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 520 okul servis aracından 57'sine Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine aykırılıktan dolayı 39 bin 546 lira idari para cezası verildi.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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