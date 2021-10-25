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Bitlis'te 48 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bitlis'te 48 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis-Van karayolunda durdurulan bir minibüste 48 düzensiz göçmen yakalandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis- Van karayolunda durdurulan bir minibüste 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliler hakkında yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis-Van karayolunda 25 Ekim 2021 günü şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir. Yapılan şok yol kontrol uygulamasında durdurulan bir minibüs içerisinde, göçmen kaçakçılığı yapan araç sürücüsü organizatör ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 48 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Yakalanan 48 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir" denildi. - BİTLİS

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