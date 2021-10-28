Bitlis'te 38 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te 38 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te 38 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanların takibine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Ekim'de Tatvan'ın Dibekli köyüne bağlı Arılı mezrasında yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında durdurulan minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 32 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

??Organizatörlük yaptığı tespit edilen ve olay yerinden kaçan şüpheli F.D'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı

Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı

 Son dakika gündem: Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

Son dakika gündem: Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

 Kahreden haber! Koronalı hamile kadın, doğum yaptıktan sonra can verdi

Kahreden haber! Koronalı hamile kadın, doğum yaptıktan sonra can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title