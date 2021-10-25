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Bitlis'te 34 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te 34 kilogram eroin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kullandığı kamyonette 34 kilogram eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kullandığı kamyonette 34 kilogram eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yürütülen çalışmalar kapsamında N.G. yönetimindeki kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramalarda, 60 parça halinde 34 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bitlis'te 34 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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