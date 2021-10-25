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Bitlis'te 34 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bitlis'te 34 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 34 kilogram eroin ele geçirildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 34 kilogram eroin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar esnasında durdurdukları bir araçta 60 parça halinde daralı ağırlığı 34 kilogram olan eroin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü N.G., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edildi. - BİTLİS

Bitlis'te 34 kilo eroin ele geçirildi

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