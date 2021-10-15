Son dakika haberleri | Bitlis'te tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri | Bitlis'te tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bitlis'te tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİTLİS'in Ahlat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 220 adet tarihi olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Ahlat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 220 adet tarihi olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 220 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen ve tarihi olduğu değerlendirilen objelere inceleme için Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Son dakika haberleri | Bitlis'te tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

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