Bitlis'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9'u düzensiz göçmen 13 kişi yaralandı.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9'u düzensiz göçmen 13 kişi yaralandı.
Yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri taşıyan O.A. yönetimindeki 03 ZA 978 plakalı araç, Yelkenli köyü mevkisinde karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 73 AAL 311 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, R.İ isimli kadın kaza yerinde hayatını kaybetti, 9'u yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.