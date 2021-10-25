Bitlis Tatvan'da 34 Kilo Eroin Maddesi Ele Geçirildi

BİTLİS (Habermetre) - Bitlis Valiliği Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalar esnasında, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; 60 parça halinde daralı ağırlığı 34 kilogram Eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Araç sürücüsü N. G. isimli şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25. 10. 2021

BİTLİS VALİLİĞİ

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