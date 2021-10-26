Bitlis'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Bitlis'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Haberler | Güncel

Bitlis'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Havaların hissedilir derecede soğumaya başladığı Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk karı ile birlikte ilçenin yüksek kesimleri tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlere yağan kar sebebiyle ilçe merkezinde de özellikle gece saatlerinde havalar hissedilir derecede soğudu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, şu anda devam eden güneşli havaların cuma günü itibariyle yerini sağanak yağışlara bırakacağı belirtildi.

Bitlis'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Bitlis'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Son Dakika Haberleri
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