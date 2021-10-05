Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

BİTLİS'in Hizan ilçesinde bağ bozumunun başlamasıyla özenle toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Hizan ilçesinde bağ bozumunun başlamasıyla özenle toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. Asırlardır katkı maddesi kullanılmadan doğal yöntemlerle üretilen pekmez, çevre il ve ilçelere gönderilerek kahvaltı sofralarına renk katıyor.

İlçeye bağlı Akşar köyünün Kılavuz mezrasında çiftçilerin ilkbahardan bu yana hiç bir katkı maddesi kullanmadan büyük emeklerle yetiştirdiği üzümler, pekmeze dönüştürülüyor. Sabah erken saatlerde bağa giden vatandaşlar, özenle topladıkları üzümleri araçlarla köye taşıyor. Daha sonra ocakların üzerinde kaynatılan üzüm suyu, meşakkatli sürecin ardından pekmeze dönüştürülerek tüketime hazır hale getiriliyor. Asırlardır katkı maddesi kullanılmadan doğal yöntemlerle üretilen pekmez, Bitlis'in yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderilerek kahvaltı sofralarını şenlendiriyor.

Kılavuz mezrasında topladığı üzümden pekmez yapan Sadullah Özer (65), ürettiği pekmezi sipariş üzerine bazı illere de gönderdiğini söyledi. Hizan pekmezinin karaciğer hastalıklarına, ağız yaralarına ve mide hastalıklarına da iyi geldiğini anlatan Özer, pekmezin payasadaki kilosunun 50 TL olduğunu söyledi.

300 KİLO ÜZÜMDEN 35 KİLO PEKMEZ ELDE EDİLİYOR

Özer, "Bizim köyün bulunduğu bölge üzüm bağlarının bol olduğu bir yerdir. Dedemizden, babamızdan öğrendiğimiz bu yöntemle her yıl pekmez üretiyoruz. Pekmezin iki hammaddesi olan üzüm ve maya toprağı bu köyde bulunuyor. Bizler her yıl bu dönemde yamaçlarda oluşan bağlardaki üzümleri toplayarak köye getiriyoruz. Burada yaptığımız havuzlarda çizmelerle çiğneyerek suyunu çıkarıp posasını ayırıyoruz. Daha sonra çıkan şırayı büyük varillerde toprakla mayalıyoruz. 2-3 saat beklettiğimiz şırayı, altında ateş yaktığımız kazanlarda 5-6 saat boyunca kaynatıyoruz. Üstüne çıkan köpükleri de alarak temiz ve berrak oluncaya kadar bekletiyoruz. 300 kilogram üzümden yaklaşık 35 kilogram pekmez elde ediyoruz. Buna hiç bir şekilde katkı maddesi girmediği için de doğal oluyor. Bölgede bütün vatandaşlarımızın tercihidir. Zaman zaman da batı illerine gönderiyoruz" dedi.


Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Fuat Oktay Engin Altay Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Bensu Soral Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Muslera Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatma Şahin İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 10:02:37. #1.17#