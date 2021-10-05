Bitlis'in üzümleriyle yapılan pekmez, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Hizan ilçesinde bağ bozumunun başlamasıyla özenle toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. Asırlardır katkı maddesi kullanılmadan doğal yöntemlerle üretilen pekmez, çevre il ve ilçelere gönderilerek kahvaltı sofralarına renk katıyor.

İlçeye bağlı Akşar köyünün Kılavuz mezrasında çiftçilerin ilkbahardan bu yana hiç bir katkı maddesi kullanmadan büyük emeklerle yetiştirdiği üzümler, pekmeze dönüştürülüyor. Sabah erken saatlerde bağa giden vatandaşlar, özenle topladıkları üzümleri araçlarla köye taşıyor. Daha sonra ocakların üzerinde kaynatılan üzüm suyu, meşakkatli sürecin ardından pekmeze dönüştürülerek tüketime hazır hale getiriliyor. Asırlardır katkı maddesi kullanılmadan doğal yöntemlerle üretilen pekmez, Bitlis'in yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderilerek kahvaltı sofralarını şenlendiriyor.