Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Tarihi Başhan Hanı'nda düzenlenen programda konuşan Tanğlay, Bitlis gibi kadim bir şehirde yerel yöneticilik yapmanın ayrıcalıklı ve büyük bir şeref olduğunu belirtti.

Yerel yöneticiliğin bir insana bahşedilmiş en büyük görevlerden olduğunu ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız şehirde hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve anlam katmak, yaşam kalitelerini artırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Fiziki mekanlar inşa ederek, yollarını, kanalizasyonları ve diğer fiziki mekanları yaparak bunları sağlamaya çalışıyoruz. Hepsinden önemlisi bu şehrin sahip olduğu değerleri hep birlikte yarınlara taşımaya çalışıyoruz. Bu manada hepinizi tebrik ediyoruz. Yaşadığınız şehrin ve mahallenin sorumluluğunu almış insanlarsınız. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Muhtarlar da desteklerinden dolayı Tanğlay'a teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran, AK Parti Bitlis Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır ve mahalle muhtarları katıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak

Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title