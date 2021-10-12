Bismil taksi plaka ihalesi tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde 29 yıl süreyle çalışacak olan ticari taksiler için düzenlendiği ihaleyi tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de taksi taşımacılığını kayıt altına almak, korsan taşımacılığı önlemek, taksi hizmetlerini bir düzen içerisinde sürdürmek ve gerekli denetimleri sağlamak amacıyla 29 yıl çalışacak olan ticari taksiler için ihale düzenledi.

Bismil ilçesinde bulunan 8 taksi durağında çalışacak olan toplam 130 ticari taksi plakası için ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapıldı.

Ergani ve Silvan ilçe sınırları içerisinde bulunan duraklarda çalışacak olan ticari taksi plakaları için de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale yapılacak.