Bismil'de 'Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil' temalı sergisi açıldı - Haberler
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Bismil'de "Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil" temalı sergisi açıldı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Bismil'de

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde gençlere çevre bilincinin kazandırılması amacıyla düzenlediği resim yarışması sonrası sergi açtı.

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde gençlere çevre bilincinin kazandırılması amacıyla düzenlediği resim yarışması sonrası sergi açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün Dicle Nehri'nin kirlenmesinin önlenmesi için hayata geçirdiği Bismil Atık Su Projesi kapsamında çevre temizliği bilincinin gençlere kazandırılması amacıyla düzenlediği "Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil" temalı resim yarışması sona erdi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi.

Bismil Kardeşlik Parkı'nda düzenlenen serginin açılışına, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Yürük, yaptığı konuşmada, projenin amacının Dicle Nehri'nde yaşayan canlıların yaşam koşullarını tehdit eden su, çevre ve yer altı sularındaki kirlenme riskini azaltmak olduğunu belirtti.

Etkinliğin amacının farkındalık kazandırmak olduğunu aktaran Yürük, "Bu önemli günde, çevre gönüllüleri dünyayı zararlı atıklardan kurtarmak için bir araya geliyor. Biz de Dünya Temizlik Günü temalı resim yarışmamız kapsamında 'Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil' mottosu ile Bismil ilçesi öğrencilerine çevre temizliği bilincini kazandırmayı amaçladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Bismil'de Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil temalı sergisi açıldı

Bismil'de Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil temalı sergisi açıldı

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bismil'de 'Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil' temalı sergisi açıldı - Haberler
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