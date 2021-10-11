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Bismil'de 130 taksi için düzenlenen ihalenin ilk etabı yapıldı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Bismil'de 130 taksi için düzenlenen ihalenin ilk etabı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Bismil ilçesinde 29 yıl süreyle çalışacak olan 130 taksi için düzenlenen ihalenin ilk etabı yapıldıBüyükşehir Belediyesi, Bismil'de taksi taşımacılığını kayıt altına almak, korsan taşımacılığı önlemek, taksi hizmetlerini bir düzen içerisinde sürdürmek ve...

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Bismil ilçesinde 29 yıl süreyle çalışacak olan 130 taksi için düzenlenen ihalenin ilk etabı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de taksi taşımacılığını kayıt altına almak, korsan taşımacılığı önlemek, taksi hizmetlerini bir düzen içerisinde sürdürmek ve gerekli denetimleri sağlamak amacıyla 29 yıl çalışacak olan taksiler için ihale düzenledi.

Bismil mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 8 taksi durağında çalışacak olan toplam 130 taksi plakası için ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü yapıldı.

Ali Emiri Kongre Merkezinde yapılan ihalenin ilk oturumunun komisyon başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan yaptı.

Gerçekleştirilen ihalenin ilk etabında belediye durağı, merkez İstasyon Caddesi durağı, Fatih Mahallesi durağı ve nokta durağı için 2 başvuru yapıldı.

4 durakta 70 plaka için yapılan ihalenin 1. etabı ile bugünkü oturum tamamlandı.

Yarın, hastane durağı, TOKİ durağı, sanayi durağı, siteler ve üniversite duraklarında çalışacak 60 taksi plakası için ihalenin ikinci etabı gerçekleştirilecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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