BİSİKLETLİLER 540 KİLOMETRE PEDALLAYARAK 10 KASIM'DA ANITKABİR'DE OLACAK

ERDEMLİ'den yola çıkan 13 bisikletli, 540 kilometrelik yolu pedallayarak 10 Kasım'da Anıtkabir'de olacak.

Erdemli Belediyesi ile Bisiklet Derneği iş birliğinde düzenlenen çalışma kapsamında 13 bisikletli, 540 kilometrelik yolu pedallayarak 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşacak. 13 kişilik ekibin içerisinde, görme engelli, işitme engelli ve kanseri yenen sporcular da yer alıyor.

Sporcuları alandan bando takımı ile uğurlayan Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Dölek, 'Ata'ya saygı, pedala engel yok hareketini Erdemlimiz'den başlatıyoruz. Bisikletçilerimizin yaklaşık 540 kilometre giderek, 10 Kasım 9'u 5 geçe Anıtkabir'de buluşmak üzere uğurluyoruz' diye konuştu.

13 kişilik ekibin engelleri yok ettiğine dikkat çeken Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, "Pedala engel yok' diyoruz. Aramızda üç tane görme engellimiz var. Engelleri aşmaya çalışacağız beraber. İki tane kadın pilotumuz var. Kadının da gücünü göstermiş olacağız. Projemizde hem engelleri aşıyoruz, hem Atamız'a saygı göstermiş oluyoruz' diye konuştu.

Projeye katılan görme engelli sporcu Fahrettin Sağdıç ise 'Aslında görmemek, duymamak, yürüyememek, bunların bir eksiklikten ziyade yeti farklılığı olduğunu ve erişilebilir çözümler üretildikçe, sunuldukça, bizim birçok şeyi rahatlıkla başarabileceğimizi insanlara göstermek istiyoruz' ifadesini kullandı.