BİSİKLETİ HAREKET ETTİREMEYİNCE DÖNEREK TEKME ATTI

DÜZCE'de, belediyenin ücretli akıllı bisikletini yerinden oynatamayan genç, bisiklete dönerek tekme atıp devirdi. Düzce Belediyesi o anları sosyal medya hesabından, Farklılığınız iyilik olsun. Çünkü kötülerden çok var diyerek paylaştı.

Düzce Belediyesi bu yıl kent içi toplu ulaşıma alternatif olması için akıllı bisiklet sistemini hayata geçirdi. Mergiç Mahallesi'nde bulunan bisikletin yanına gelen bir genç, bisikletten ücretsiz yararlanmak istedi. Bisikleti yerinden oynatamayan genç, dönerek tekme atarak bisikleti devirdi. Genç yanında bulunan genç bir kızla olay yerinden uzaklaştı. Düzce Belediyesi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, sosyal medya hesabından, Farklılığınız iyilik olsun. Çünkü kötülerden çok var diye paylaştı.