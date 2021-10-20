BİSİKLETİ HAREKET ETTİREMEYİNCE DÖNEREK TEKME ATTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİSİKLETİ HAREKET ETTİREMEYİNCE DÖNEREK TEKME ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, belediyenin ücretli akıllı bisikletini yerinden oynatamayan genç, bisiklete dönerek tekme atıp devirdi.

DÜZCE'de, belediyenin ücretli akıllı bisikletini yerinden oynatamayan genç, bisiklete dönerek tekme atıp devirdi. Düzce Belediyesi o anları sosyal medya hesabından, Farklılığınız iyilik olsun. Çünkü kötülerden çok var diyerek paylaştı.

Düzce Belediyesi bu yıl kent içi toplu ulaşıma alternatif olması için akıllı bisiklet sistemini hayata geçirdi. Mergiç Mahallesi'nde bulunan bisikletin yanına gelen bir genç, bisikletten ücretsiz yararlanmak istedi. Bisikleti yerinden oynatamayan genç, dönerek tekme atarak bisikleti devirdi. Genç yanında bulunan genç bir kızla olay yerinden uzaklaştı. Düzce Belediyesi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, sosyal medya hesabından, Farklılığınız iyilik olsun. Çünkü kötülerden çok var diye paylaştı.

BİSİKLETİ HAREKET ETTİREMEYİNCE DÖNEREK TEKME ATTI

BİSİKLETİ HAREKET ETTİREMEYİNCE DÖNEREK TEKME ATTI

BİSİKLETİ HAREKET ETTİREMEYİNCE DÖNEREK TEKME ATTI

BİSİKLETİ HAREKET ETTİREMEYİNCE DÖNEREK TEKME ATTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title