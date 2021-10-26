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Bisiklet tutkunları Kartepe'de buluşacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bisiklet tutkunları Kartepe'de buluşacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı'nda Türkiye genelinden 300 sporcu mücadele edecek.

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Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı'nda Türkiye genelinden 300 sporcu mücadele edecek.

Kartepe Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı düzenleyecek. 31 Ekim Pazar günü yapılan etkinlikte, Kartepe Belediyesi Hizmet Binası önünde saat 11.00'de toplu gösteri çıkışı yapılacak. Tek etap halinde yapılacak olan yarışmada 300 sporcu mücadele edecek. Bisiklet tırmanma yarışının startı Arslanbey Meslek Yüksek Okulu önünden verilecek. Arslanbey Dağ Yolu'nda 18 kilometrelik güzergah boyunca yapılacak olan yarışlar büyük erkekler (+19), genç erkekler (+15), büyük kadınlar (+19), genç kadın (+15), master erkek (+30), master erkek (+40) ve master erkek (+50) olmak üzere 7 kategoride mücadele edilecek.

Yarış, Kartepe Green Park Otel önünde son bulacak. 7 kategoride ilk 3'e giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verilecek. - KOCAELİ

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