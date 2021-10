Bisiklet dostu şehirde üniversite öğrencilerine hediye bisiklet

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) bilgilendirme yapan Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin açtığı standa konuk oldu. Başkan Yüce, programın sonunda, alana katılım sağlayan 10 gence Büyükşehir Belediyesi adına protokol üyeleriyle birlikte kura çekerek bisiklet hediye etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ'de Sakarya Gençlik Meclisi'nin standını ziyaret etti. Ziyarette SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, Sakarya Gençlik Meclisi Başkanı Rahmi Şeşen, Büyükşehir bürokratları ve gençler yer aldı. Başkan Yüce, burada bir araya geldiği üniversiteden ve kent genelinden gençlerle sohbet etti. Gençlerin geleceğe dair hayallerini dinleyerek, eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Yüce, gençlere duyduğu güven duygusunu ifade etti. Yüce, programın sonunda, alana katılım sağlayan 10 gence Büyükşehir Belediyesi adına protokol üyeleriyle birlikte kura çekerek bisiklet hediye etti.

Geleceğin teminatı olan gençlere güveninin sonsuz olduğunu belirten Başkan Yüce, "Üniversitemize ve gençlerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Gençlik Meclisi'nde gençlerle bir araya geliyoruz. Burada 10 gencimize bisiklet hediye ettik, kura çekimiyle. Üniversitemizdeki dekanlarımız ve görevlilerin her birine bisiklet hediye edeceğiz. SAÜ'de yolları ve çevreyi yeniliyoruz, yenilemeye de devam edeceğiz. Dünyanın sayılı şehirlerine nasip olan ' Bisiklet Dostu Şehir' unvanını aldık. Nadir şehirlerden biri olduk. Allah nasip ederse Danimarka'da resmi bir törenle unvan plaketimizi alacağız. Bir de BMX Dünya Kupası'na az kaldı, heyecanımız dorukta. Dünyadan sporcuları ağırlayacağımız bu yarışa tüm Sakarya'yı bekliyoruz. Dünyayı şehrimizde misafir edeceğiz. Gençlik hareketimize desteğimiz her alanda devam edecek. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza güvenimiz sonsuzdur" dedi. - SAKARYA