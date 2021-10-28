Birlikte yaşadığı kadını öldüren firari sanık yargılanıyor

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da 2 yıl önce birlikte yaşadığı Seda Kurt'u öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan firari sanık Ercan Akkaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Seda Kurt'un annesi Bedia Akar ile tarafların avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Ercan Akkaş ise duruşmaya gelmedi.

Söz verilen müşteki avukatları, sanığın yakalanmasının beklenmesini talep etti.

Mahkeme, sanık Ercan Akkaş'ın hakkında çıkartılan kırmızı bültenin sonucunun ve yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından üzerinde kızı, kızının mezarı ve sanığın fotoğraflarının basılı olduğu tişört giyerek basın mensuplarına açıklama yapan Bedia Akar, katilin halen bulunamadığını belirterek, "Katil kadar katili saklayanlar, yardım ve yataklık edenler, bilip de ihbar etmeyenler de suçludur. Hepsinden de davacıyım. " dedi.

Katilin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Akar, "Benim çocuğumu 19 yerinden bıçakla parça parça etti. 2 yaşındaki yavrusunun gözü önünde doğradıysa ona göre bir ceza alsın." diye konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Kasım 2019'da Seda Kurt'un birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ercan Akkaş ile tartıştığı anlatılıyor.

Sanık Akkaş'ın tartışmanın büyümesi üzerine evde çocukları olduğu halde evden temin ettiği bıçakla birçok defa maktule vurarak Kurt'un ölümüne neden olduğu aktarılan iddianamede, sanığın firari olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Ercan Akkaş'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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