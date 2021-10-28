KIZININ KATİLİNİN FOTOĞRAFI OLAN TİŞÖRTLE DURUŞMAYA GELDİ

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da 2 yıl önce birlikte yaşadığı Ercan Akkaş (41) tarafından öldürülen Seda Kurt'un(41) annesi Bedia Akar, sanığın aradan geçen 2 yılda yakalanmamasına tepki göstermek için, duruşmaya üzerinde kızının ve sanık Akar'ın fotoğrafları ile mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldi. Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Akar, Katil ortada yok bu buhar olup da uçtu mu Katil benim çocuğumu 19 yerinden bıçakla parça parça etti. 2 yaşındaki yavrusunun gözü önünde doğradıysa ona göre bir ceza alsın dedi.

Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya öldürülen Kurt'un annesi Bedia Akar ve avukatları katıldı.

Firari Akkaş'ın gıyabında yapılan duruşma sanığın yakalanması infaz edilemediğinden ertelendi. Anne Bedia Akar, duruşmaya üzerinde kızı ve sanığın fotoğrafları ile kızının mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldi.

BENİM ÇOCUĞUMU 2 YAŞINDAKİ YAVRUSUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLA PARÇA PARÇA ETTİ

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Akar, Bu 5'inci duruşma katil hala yok, Seda burada katil nerede 1 hafta sonra 2 yıl bitiyor, 3'üncü yıldan gün alıyoruz. Katil kadar katili saklayanlar, yardım ve yataklık edenler, bilip de ihbar etmeyenler de suçludur. Hepsinden de davacıyım. Kadın cinayetlerine son. Katil ortada yok bu buhar olup da uçtu mu 2 yaşında annesiz, babasız kalmış bir çocuk nasılsa benim torunumda öyle. Psikolog, psikiyatrist, pedagog dolaştırıyoruz. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Katilin yakalanmasını ve en ağır şekilde, emsal dava teşkil edecek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Yakalanması yetmiyor. Bana takım elbise giyip, kravat takıp önüne bakarak duygu sömürüsü yapıp indirim almasın. Benim çocuğumu 19 yerinden bıçakla parça parça etti. 2 yaşındaki yavrusunun gözü önünde doğradıysa ona göre bir ceza alsın dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Kasım 2019'da Seda Kurt'un birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ercan Akkaş tarafından bıçaklanarak yaralanması sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi. Maktul Kurt'un oğlundan alınan beyanında ise gece evde uyduğu sırada bir bağırışma sesi duyduğunu, annesinin odasına girdiğinde sanığın annesine bıçakla vurduğunu, sanığın elinde bıçak olduğu için engel olamadığını ve sonrasında sanığın evden çıkarak gittiğini söyledi. Sanık Akkaş'ın birlikte yaşadığı maktulle ikametgahında tartışma yaşadığı, tartışmanın büyümesi üzerine sanığın evden temin ettiği bıçakla birçok defa maktule vurarak, ölümüne neden olduğu ve sanığın firari olduğu belirtildi. İddianamede, sanık Ercan Akkaş hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.