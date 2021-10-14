Birleşmiş Milletler, İdlib'e 101 tır insani yardım gönderdi - Haberler
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Birleşmiş Milletler, İdlib'e 101 tır insani yardım gönderdi

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Birleşmiş Milletler, İdlib'e 101 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 101 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 101 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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