Birleşik Krallık-Yeni Zelanda Ticaret Anlaşması BK Et ve Süt Ürünleri Sektörüne Ne Getiriyor?

Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda yakın zamanda gelecekteki bir ticaret anlaşması için prensipte anlaştıklarını duyurdu, ancak Birleşik Krallık sığır çiftçileri, gıda ithalatının altında kalabileceklerinden korkmaktadır.

21 Ekim'de Uluslararası Ticaret Departmanı, İngiltere Başbakanın Yeni Zelanda ile "çığır açan" bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Henüz tüm ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılmamış olsa da, anlaşmanın Yeni Zelanda'nın tarım ürünleri üzerindeki tüm ithalat tarifelerini kaldıracağı ve Yeni Zelandalı üreticilerin ürünlerini İngiltere pazarlarına satmalarına çok daha fazla erişim sağlayacağı anlaşılmaktadır.

AHDB'nin stratejik öngörü uzmanı David Swales'in analizi, Yeni Zelanda'nın tarımsal üretimine ve ticaretine ışık tutmakta ve İngiltere'nin sığır eti ve süt ürünleri üreticileri için olası etkileri özetlenmektedir.

Kaynak: thecattlesite. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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