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Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan İMBİYOTAB'a ziyaret

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Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan İMBİYOTAB'a ziyaret

23 Eylül'de Sarıtepe Kampüsü'nde gerçekleşen ziyarette, İMBİYOTAB'da tamamlanan Newton projeleri hakkında bilgi alan Büyükelçi Sir Dominick Chilcott'a, Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu eşlik etti.

ANKARA (Habermetre) - 23 Eylül'de Sarıtepe Kampüsü'nde gerçekleşen ziyarette, İMBİYOTAB'da tamamlanan Newton projeleri hakkında bilgi alan Büyükelçi Sir Dominick Chilcott'a, Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu eşlik etti.

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu, Avrupa'nın ilk karbon negatif biyorafinerisi olma özelliğine sahip tesiste yapılan yeni projeler hakkında Büyükelçi Chilcott'a bilgi verdi.

"ÇIĞIR AÇICI BİR ARAŞTIRMA YAPILIYOR"

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, ziyaret sonrası resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde 'alglerle ilgili çığır açıcı bir araştırma" yapıldığını belirterek, "Algler gezegenimizi küresel ısınmadan kurtarabilir mi? Önemli ölçüde evet. Havadaki CO2'yi emen algler, yiyecek ve enerji (ve diğer şeyler) için kullanılabilir. İMBİYOTAB'da alglerle ilgili çığır açıcı bir araştırma yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İMBİYOTAB ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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Haber: Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan İMBİYOTAB'a ziyaret - Haberler
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