Masterchef bugün 21 Ekim Perşembe 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 3. ve 4. eleme adayları kim? Bireysel Dokunulmazlığı hangi isim kazandı? 21 Ekim 2021 Dokunulmazlığı kim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan kim? İşte detaylar haberimizde...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Eren kazandı. Eren eleme adayı olarak Pelin ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME POTASINA GİDEN İSİMLER

Eleme potasına giden isimler;

1. aday Rabia

2. aday Dilara

3. aday Hasan

4. aday Sergen

5. aday Pelin

6. aday Emre

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

21 Ekim Perşembe günü yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışma, kaptanların kararları ile başlayacak. Oyunun başında şefler, birer yarışmacı seçmelerini söylüyor.

MASTERCHEF'TE SON BÖÜMDE NELER OLDU?

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Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'in jüriliğini üstlendiği Masterchef'te, kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Dokunulmazlık oyunu için 'Masterchef sütlü tatlılar' konsepti belirlendi. Yarışmacılardan, kadayıflı muhallebi, krem brüle, keşkül, krem karamel, sütlaç, supangle ve trileçe hazırlamaları istendi. Hazırlanan tatlılar şeflerin beğenisine sunuldu.

Kadayıflı muhallebiyi, kırmızı takım kazandı.

Krem brüleyi, kırmızı takım kazandı.

Keşkülü, kırmızı takım kazandı.

Krem karameli, kırmızı takım kazandı.

Sütlacı, mavi takım kazandı.

Supangleyi, mavi takım kazandı.

Trileçeyi, mavi takım kazandı.

Böylece 4-3 üstünlükle ilk oyunu kırmızı takım kazandı.

Bireysel Dokunulmazlığı Kim Kazandı?

Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için tekrar mutfağa girdi. Yarışmacılardan, Mehmet Şef'in imza yemeği olan 'yıldız' hazırlamaları istendi. Yarışmacılar, verilen süre sonunda hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Şeflerin verdiği karara göre, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Araz oldu. Araz, 1. eleme adayı olarak Rabia'yı seçti. Mavi takım, kendi aralarında yaptıkları oylamanın ardından 2. eleme adayı olarak Dilara'yı seçti.

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