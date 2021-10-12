Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan kaç yaşında, nereli? Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan biyografisi! - Haberler
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Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan kaç yaşında, nereli? Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan biyografisi!

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Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan kaç yaşında, nereli? Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan biyografisi!

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun olduktan sonra Dünya, Güneş ve Hürriyet gibi gazetelerde çalışmış, 1996 yılında sonra da N1 Danışmanlık ve Organizasyon olarak kişilere menajerlik, çeşitli kurumlara iletişim danışmanlığının yanı sıra birçok festival ve organizasyona basın danışmanlığı hizmeti vermektedir. Peki, Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan kaç yaşında, nereli? Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan hayatı ve biyografisi nedir?

Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan kaç yaşında, nereli? Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BİRCAN USALLI SİLAN KİMDİR?

Gazeteci, yazar Bircan Usallı Silan, 1958 Manisa doğumludur. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun olduktan sonra Dünya, Güneş ve Hürriyet gibi gazetelerde çalışmış, 1996 yılında sonra da N1 Danışmanlık ve Organizasyon olarak kişilere menajerlik, çeşitli kurumlara iletişim danışmanlığının yanı sıra birçok festival ve organizasyona basın danışmanlığı hizmeti vermektedir.

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Haber: Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan kaç yaşında, nereli? Bircan Usallı Silan kimdir? Bircan Usallı Silan biyografisi! - Haberler
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