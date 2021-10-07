Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm bugün var mı, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, Bir Zamanlar Çukurova bölüm bugün mü, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Betül, Fikret'in yanından ayrılmıyor

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Haber: Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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